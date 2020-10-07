07 октября 2020, 00:38
В Киргизии глава правительства и председатель парламента подали в отставку на фоне протестов
Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, которые начались после подведения итогов парламентских выборов. Протестующие требовали отменить итоги голосования и назначить новые выборы
Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, которые начались после подведения итогов парламентских выборов. Протестующие требовали отменить итоги голосования и назначить новые выборы.
После массовых протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными. Следом в отставку ушел Кубатбек Боронов. Новым премьер-министром парламент назначил Садыра Жапарова — бывшего депутата, которого накануне протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке. Бывшего парламентария осудили на 10 лет по обвинению в организации беспорядков.
В отставку также подал председатель парламента Киргизии Дастан Джумабеков.