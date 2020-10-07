Мэрия Москвы обязала работодателей предоставлять данные о сотрудниках на удаленке
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предпринимателей каждую неделю предоставлять данные о своих сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим по просьбе властей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предпринимателей каждую неделю предоставлять данные о своих сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим по просьбе властей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Чиновники затребовали номера мобильных телефонов и автомобилей этих сотрудников.
Согласно указу Собянина, предоставлять данные надо с 12 октября в соответствии с приложенным перечнем. Напомним, весной текущего года во время действия пропускного режима власти требовали от работодателей только предоставить данные о численности сотрудников, переведенных на удаленку. В тот период москвичи должны были предоставлять номера транспортных карт и автомобилей только для оформления электронного пропуска.
Напомним, в конце сентября Сергей Собянин в связи с ростом числа новых заражений COVID-19 попросил работодателей перевести до 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.