Специалисты ОЗХО подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком»
Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило наличие в организме оппозиционера Алексе Нанвального яда из группы «Новичок»
Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило наличие в организме оппозиционера Алексе Нанвального яда из группы «Новичок».
В Twitter-аккаунте организации сообщается, что технический анализ подтверждает, что следы нервно-паралитического агента от группы «Новичок» были обнаружены в биопробах Навального.
Ранее об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок», производство которого было запрещено, сообщили немецкие военные вирусологи. Позже их выводы подтвердили французские и швейцарские специалисты.
Власти Евросоюза накануне сообщили, что если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят факт отравления оппозиционера «Новичком», то в отношении России будут введены новые санкции.