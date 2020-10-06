Геннадий Тимченко обратился в суд Швейцарии с требованием разморозить его счета в местных банках
Миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой разморозить два его счета в швейцарских банках, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций
Миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой разморозить два его счета в швейцарских банках, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций.
Агентство Bloomberg сообщает, что в феврале 2020 года Геннадий Тимченко потребовал, чтобы банк BNP Paribas SA ответил, передавал ли он записи о нем властям США. Получив отказ, миллиардер обратился в прокуратуру и обвинил банк в том, что тот удерживал со счета комиссию, хотя бизнесмен не имел к нему доступа.
Прокуратура отказалась проверять законность заморозки счетов, а суд в Женеве отклонил жалобу на это. Обращение в федеральный швейцарский суд стало последней мерой.
Сколько денег находится на замороженных счетах миллиардера и «друга Путина», не сообщается.
Напомним, что Геннадия Тимченко вместе с Юрием Ковальчуком, Аркадием и Борисом Ротенбергом включили в санкционный список США в 2014 году как членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина.