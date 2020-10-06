Мать и дети миллиардера Дмитрия Босова подали иск к его вдове из-за наследства
Мать и дети погибшего миллиардера Дмитрия Босова от первых двух браков подали иск против его вдовы Катерины Босов. Они оспаривают переход к ней половины доли бизнесмена в группе «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит»
Мать и дети погибшего миллиардера Дмитрия Босова от первых двух браков подали иск против его вдовы Катерины Босов. Они оспаривают переход к ней половины доли бизнесмена в группе «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит». Эта группа была основана бизнесменом до его третьего брака.
Мать бизнесмена Людмила Босова и четверо его сыновей от первых двух браков — Артем, Антон (оба от первой жены Элеоноры Босов), Кирилл и Иван (от второго брака с Анастасией Старовойтовой) обратились иском к третьей жене погибшего в Одинцовский горсуд. В качестве третьих лиц по иску значатся дочь Катерины Босов и Дмитрия Босова Бэлла Алекса и нотариус Екатерина Панова, сообщает РБК.
Напомним, миллиардер Дмитрий Босов покончил собой 6 мая 2020 года, а через три месяца его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285% из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит».
Наследники оспаривают выделение доли Катерины (передачу ей половины доли Босова), поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака. При этом при вынесении решения об оформлении 43,285% «Аллтека» на вдову бизнесмена нотариус Екатерина Панова опиралась на формальную дату создания компании или дату внесения каких-либо изменений.
Сама Катерина Босов намерена увеличить свою долю в «Аллтеке» до контрольной с 43% до 77%. Сейчас помимо нее акционерами группы остаются Дмитрий Босов (оставшиеся 43,285%, которые должны быть распределены между всеми наследниками через полгода после смерти бизнесмена), гендиректор «Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%) и два члена совета директоров компании Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).