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06 октября 2020, 15:50

Журналисты потребовали от властей наказать виновных в смерти журналистки Ирины Славиной

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной

Журналисты потребовали от властей наказать виновных в смерти журналистки Ирины Славиной

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Коллеги погибшей просят наказать виновных в доведении журналистки до суицида.

В заявлении профсоюза говорится, что дело должны расследовать федеральные структуры, а не нижегородские следственные органы.

«Мы уверены, что причиной самоубийства Ирины стало непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства», - заявили коллеги Славиной. Напомним, что журналистка оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Известно, что Ирину Славину неоднократно штрафовали за ее публикации и участие в уличных акциях. Она также проходила свидетелем по делу об участии в деятельности «нежелательной организации». По этому делу у журналистки провели обыск за день до ее самоубийства.

Правозащитники в свою очередь потребовали от властей прекратить использовать обыски «для запугивания граждан» и добавить в УПК изменения, «препятствующие злоупотреблениям следователя».

Правозащитники также отметили, что следователи зачастую игнорируют требования УПК: не допускают на обыск адвокатов, в качестве понятых приглашают практикантов, изымают технику, хотя она не имеет отношения к делу.

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