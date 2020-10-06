Журналисты потребовали от властей наказать виновных в смерти журналистки Ирины Славиной
Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной
Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Коллеги погибшей просят наказать виновных в доведении журналистки до суицида.
В заявлении профсоюза говорится, что дело должны расследовать федеральные структуры, а не нижегородские следственные органы.
«Мы уверены, что причиной самоубийства Ирины стало непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства», - заявили коллеги Славиной. Напомним, что журналистка оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.
Известно, что Ирину Славину неоднократно штрафовали за ее публикации и участие в уличных акциях. Она также проходила свидетелем по делу об участии в деятельности «нежелательной организации». По этому делу у журналистки провели обыск за день до ее самоубийства.
Правозащитники в свою очередь потребовали от властей прекратить использовать обыски «для запугивания граждан» и добавить в УПК изменения, «препятствующие злоупотреблениям следователя».
Правозащитники также отметили, что следователи зачастую игнорируют требования УПК: не допускают на обыск адвокатов, в качестве понятых приглашают практикантов, изымают технику, хотя она не имеет отношения к делу.