06 октября 2020, 15:37
Нобелевскую премию по физике присудили за открытие черных дыр в Галактике
Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Роджеру Пенроузу за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр. Лауреатами премии также стали Андрее Гез и Райнхард Генцель, открывшие сверхмассивную черную дыру в центре Галактики
Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Роджеру Пенроузу за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр. Лауреатами премии также стали Андрее Гез и Райнхард Генцель, открывшие сверхмассивную черную дыру в центре Галактики.
Пенроуз получит половину денежной премии, а вторую половину разделят между собой Гез и Генцель.
Напомним, ранее Нобелевскую премию в области медицины присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.