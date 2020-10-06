Власти предложили бесплатно выдавать россиянам гектар земли в Арктике
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило выдавать россиянам на бесплатной основе участки размером до одного гектара в Арктической зоне (АЗРФ)
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило выдавать россиянам на бесплатной основе участки размером до одного гектара в Арктической зоне (АЗРФ). Ведомство уже подготовило законопроект о бесплатном гектаре в Арктике и внесло его на рассмотрение в правительство.
Согласно документу, землю можно будет получить для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, в том числе создания приусадебного хозяйства и оказания различных видов услуг. Участок сначала выдается заявителю сроком на 5 лет, но затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.
Сначала гектар земли в Арктике будут предоставлять гражданам, зарегистрированным в соответствующих субъектах. Через полгода землю смогут получить все россияне и участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.
В министерстве отмечают, что в Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, а 90% из них живут в городах, причем довольно крупных, например, в Мурманске, Архангельске, Норильске. Поэтому земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса.
Напомним, что в России уже действует программа по получении бесплатного гектара земли в регионах Дальнего Востока.