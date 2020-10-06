Дептранс Москвы решил ликвидировать «лужковский» монорельс ради электробусов
Нынешние власти столицы хотят ликвидировать монорельс, а москвичи выступают против этого, поскольку он соединяет разделенные Октябрьской железной дорогой Северный (САО) и Северо-восточный (СВАО) округа
Департамент транспорта Москвы проводит опрос среди жителей Бутырского района о судьбе московского монорельса, который появился еще при мэре Юрии Лужкове. Нынешние власти столицы хотят ликвидировать монорельс, а москвичи выступают против этого, поскольку он соединяет разделенные Октябрьской железной дорогой Северный (САО) и Северо-восточный (СВАО) округа.
Москвичей в этом вопросе поддерживает депутат Мосгордумы Максим Круглов, который считает, что уничтожение монорельса является частью плана главы Дептранса Максима Ликсутова по продвижению дорогостоящего электробуса. Напомним, что ради электробусов Дептранс уже уничтожил троллейбус вопреки протестам москвичей.
Монорельс был запущен в 2004 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. На этот проект была потрачена невероятная по тем временам сумма, порядка миллиарда рублей, а сам проект считался имиджевым.
До 2017 года монорельс функционировал в транспортном режиме, после чего Дептранс, которым уже руководил Максим Ликсутов, увеличил интервал движения до 30 минут, вернув монорельс в «экскурсионный» режим, в котором монорельс действовал первые годы после запуска. Позже от столичных властей начала поступать информация о ликвидации монорельса.
И вот власти вновь выступают за закрытие монорельса. Чиновники заявляют, что на содержание монорельса из бюджета ежегодно тратится 800 млн рублей, а пользуются им 1,5 тысячи пассажиров в сутки. Москвичам Дептранс советует пересесть на электробусы – любимое детище г-на Ликсутова.
Общественники в качестве альтернативы предлагали заменить монорельс на трамвай, однако в Дептрансе эту идею отвергли. Чиновники заявили, что опоры и эстакады монорельса оказались настолько «уставшими» за 15 лет, что новейшие «Витязи» станут для них непосильной нагрузкой.
Третьим вариантом стало предложение все же сохранить монорельс, но лишь до 2022 года с интервалом в полчаса, а затем увеличить его до одного часа, оставив на линии всего 2 состава, так как разработка и производство новых «будет стоить городу больших денег», сообщает «Москва.ру».
В Дептрансе пообещали, что данный вопрос будут решать москвичи, а 25 сентября на транспортном портале Москвы запустили опрос о будущем столичного монорельса. Между тем, жители САО и СВАО выступают категорически против уничтожения монорельса. В соцсетях жители Бутырского района начали призывать голосовать за сохранение этого вида общественного транспорта.
Жители северных округов Москвы отметили, что электробусы здесь нормально функционировать не смогут из-за железнодорожных путей. Кроме того, до центра монорельс везет 5 минут, а электробус будет ехать час из-за пробок.
«Когда Собянин и Ликсутов сами сядут на свой транспорт, по пробкам в давке?! Да, и один поезд вмещает гораздо больше людей, чем автобус. Они только бюджет пилят. Им только это интересно», - пишут возмущенные москвичи в соцсетях.
Горожане также не верят в обещания властей организовать на месте монорельса общественное пространство с парком, беговыми и велосипедными дорожками. Москвичи говорят, что зная Собянина и его команду, в реальности на освободившемся месте появится очередной высотный жилой дом без какой-либо инфраструктуры.
Муниципальный депутат Денис Большаков и депутат Мосгордумы Максим Круглов отметили, что снижения пассажиропотока в Дептрансе добились сами, увеличив интервалы движения с 6 до 30 минут, а также сократив время работы монорельса с 8 утра до 20 вечера.
«То есть они сами создали условия, при которых пользоваться монорельсом стало неудобно, а теперь ссылаются на эту ситуацию. Типичный жульнический прием господина Ликсутова, который всеми силами продвигает свое любимое детище - электробусы», - отметил Максим Круглов.