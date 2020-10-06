Чиновники из мэрии Новосибирска стали фигурантами дела о превышении полномочий
В 2016 году сотрудники мэрии от лица городской администрации заключили ряд контрактов с ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства
В Новосибирске в отношении бывшего и действующего чиновников мэрии возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
В 2016 году сотрудники мэрии от лица городской администрации заключили ряд контрактов с ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства. Речь идет о домах по улице Большая и улице Зорге. Сумма контрактов составила 249 млн рублей.
Чиновники, заведомо зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по контрактам и незаконно перечислив на банковские счета ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» полную стоимость после государственной регистрации контракта в Росреестре. Застройщики позже обанкротились, а дома не были достроены.
Действия чиновников привели к расходованию бюджетных средств на сумму более 202 млн рублей.