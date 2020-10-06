В Ставрополье силовики задержали бывшего сенатора Вячеслава Дерева
В Ставропольском крае силовики задержали бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева. Экс-сенатор подозревается в мошенничестве. Подробности данного дела пока не сообщаются
В Ставропольском крае силовики задержали бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева. Экс-сенатор подозревается в мошенничестве.
Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС.
В феврале 2012 года против сенатора было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В 2018 году он был задержан и арестован, но своей вины не признал. 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей, а СКР объявил о завершении расследования уголовного дела против экс-сенатора.
Согласно материалам дела, с декабря 2006 года по октябрь 2010 года Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий», осуществляя руководство созданной им организованной группой, которая похитила более 119 млн рублей из бюджета через незаконное возмещение НДС.