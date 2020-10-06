Власти Москвы заблокировали социальные карты школьников и пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для пенсионеров в общественном транспорте. Такая мера была принята в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для пенсионеров в общественном транспорте. Такая мера была принята в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. Ранее мэр отправил школьников на двухнедельные каникулы, а пожилым гражданам рекомендовал не выходить из дома и не посещать общественные места, чтобы не заразиться.
Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем становится «сложнее и драматичнее», из-за чего власти были вынуждены открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. «Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все», - отметил Собянин. В этой связи было решено заблокировать социальные карты школьников и пенсионеров, чтобы они как можно реже пользовались общественным транспортом.
Напомним, что по данным на утро 6 октября в Москве было выявлено 4082 новых случая заражения COVID-19.