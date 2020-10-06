06 октября 2020, 12:57
ЦИК Киргизии по требованию протестующих отменил итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые акции протеста
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые акции протеста.
Напомним, протесты в Бишкеке начались 5 октября после подведения итогов голосования, согласно которым победу одержали провластные партии. К вечеру протесты переросли в беспорядки, а манифестанты захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и правительство страны.
Протест поддержали 11 политических партий, которые не прошли в парламент. Люди требовали отмены результатов голосования и проведения новых выборов.