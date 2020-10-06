Ученые сообщили об уничтожении всей кормовой базы в водах Камчатки из-за утечки нефтепродуктов
Ученые сообщили об уничтожении всей кормовой базы в водах Камчатки. При погружении было обнаружено, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве
Сотрудники Кроноцкого заповедника вместе со специалистами КамчатНИРО и камчатского филиала Тихоокеанского института географии исследователи акваторию Авачинской бухты от мыса Налычева до острова Старичкова сообщил о массовой гибели донной живности в результате загрязнения воды в Авачинском заливе.
Специалисты на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым сообщили, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме, однако при погружении было обнаружено, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве.
Погружения проводились около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. В реке Налычева живности обнаружено не было, а в районе мыса Налычева оказались темная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных. При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения были обнаружены массовые останки мертвого бентоса.
Специалисты заявили, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали.
В свою очередь подводный фотограф Александр Коробок сообщил, что после погружения в бухте Спасения у него наблюдался ожог слизистой. «После погружения я могу подтвердить, что имеет место экологическое бедствие. Экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия, поскольку все в природе взаимосвязано», - отметил фотограф.
Масштаб бедствия в Авачинском заливе будет с каждым днем увеличиваться, поскольку из-за уничтожения кормовой базы другие животные тоже погибнут.
Причиной загрязнения прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке могли стать два полигона с ядовитыми отходами, их сейчас обследуют специалисты. В качестве еще одной версии также рассматривается утечка токсичного ракетного топлива.
Отметим, что в Министерстве природы России отказались считать происшествие в водах Камчатского края катастрофой, так как «ни один человек не погиб». Массовая гибель морских обитателей и тяжелые последствия для экологии из-за данного происшествия для природоохранного ведомства, судя по всему, катастрофой не являются.