06 октября 2020, 11:59
Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего за передачу секретных сведений спецслужбам Эстонии
Федеральная служба безопасности РФ задержала в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата по подозрению в государственной измене. Брат военного постоянно проживает в Эстонии
Фото: НТВ
Федеральная служба безопасности РФ задержала в Смоленске и Пскове российского военнослужащего и его брата по подозрению в государственной измене. Брат военного постоянно проживает в Эстонии.
Центр общественных связей ФСБ сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
По предварительным данным, задержанные собирали информацию, составляющую государственную тайну, и передавали ее спецслужбам Эстонии.