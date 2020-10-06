06 октября 2020, 11:54
В России за сутки коронавирусом заразились еще 11 615 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 237 504 человека. По данным оперативного штаба, за сутки от COVID-19 скончались 188 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 237 504 человека.
По данным оперативного штаба, за сутки от COVID-19 скончались 188 человек. Всего от этой болезни и вызванных ею осложнений умерли 21 663 человека.
В Москве выявили 4 082 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 347 случая, в Санкт-Петербурге – 411, в Нижегородской области – 204, в Свердловской области – 176, в ХМАО – 153, в Ростовской области – 253, в Красноярском крае – 137, в Воронежской области – 186, в Ставропольском крае – 151, в Ульяновской области – 149, в Саратовской области – 139, в ЯНАО – 149.