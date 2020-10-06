В Новосибирске судья по делу вице-спикера совета депутатов от «Единой России» взял самоотвод
Судья Октябрьского райсуда Новосибирска Евгений Котин взял самоотвод в процессе против вице-спикера совета депутатов Новосибирска Евгения Яковенко («Единая Россия»), которому грозит лишение мандата
Судья Октябрьского райсуда Новосибирска Евгений Котин взял самоотвод в процессе против вице-спикера совета депутатов Новосибирска Евгения Яковенко («Единая Россия»), которому грозит лишение мандата. Судья Котин объяснил свое решение «общественной значимостью процесса».
Иск против единоросса Евгения Яковенко подал кандидат в депутаты от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслав Якименко. Он потребовал отменить итоги голосования на одном из участков, где массово голосовали курсанты, которые могли быть не прописаны в указанном округе. Однако за счет этих голосов единоросс получил решающий перевес по голосам.
Если суд отменит итоги голосования на этом участке, то Евгений Яковенко лишится мандата, сообщает «Тайга.Инфо».
Адвокат Вячеслава Якименко Кирилл Кузнецов назвал самоотвод судьи «редчайшим событием», но саму ситуацию «очевидной и возмутительной».
«Проблема в том, что если бы судья это сделал в прошлом заседании, то вопросов бы к нему не возникло. А сейчас ситуация меня немножко печалит. Вопрос не в претензиях к судье Котину. […] Вопрос сейчас в том, куда передадут дело? Другому судье или вообще в другой суд», — заявил адвокат.