06 октября 2020, 10:59
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью блогеру Юрию Дудю
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Политик рассказал о своем отравлении и нынешнем состоянии здоровья. Навальный также отметил, что сейчас «работает морской свинкой»
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Политик рассказал о своем отравлении и нынешнем состоянии здоровья.
«[Я] гораздо лучше [себя чувствую], чем 20 августа. Ручки дрожат, если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне реально гораздо лучше, я занимаюсь с физиотерапевтом. Сегодня он учил меня жонглировать, так что через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, еду на одном колесе, достаю кролика из шляпы», - пошутил оппозиционер.
Навальный также отметил, что сейчас «работает морской свинкой», так как выживших от боевого химического оружия людей не так много, то специалисты следят, с какой скоростью он восстанавливается, чтобы помогать другим жертвам отравлений.