Объединение пассажиров попросило власти закрыть границы из-за роста заболеваемости
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к властям с предложением рассмотреть вопрос о закрытии международных границ из-за роста заболеваемости коронавирусом
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к властям с предложением рассмотреть вопрос о закрытии международных границ из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Глава организации Илья Зотов заявил, что Россия должна «принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ».
При этом г-н Зотов предостерег власти от закрытия границ одним днем, как это было в марте 2020 года, из-за чего возникла проблема с вывозом россиян на родину. Он предлагает ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы. Это даст время туристам, которые сейчас находятся за границей, вернуться домой.
Глава объединения считает, что пик второй волны коронавирусы придется на следующие полтора-два месяца, поэтому число инфицированных будет только расти, сообщает РИА Новости.