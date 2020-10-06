Российских автомобилистов хотят штрафовать за проезд по газону и мойку машины во дворе
Нововведения прописаны в проекте статьи 16.9 КоАП «Нарушения требований в области благоустройства территории». Данная статья также запрещает ставить автомобиль на детских игровых и спортивных площадках
Российские власти решили штрафовать автомобилистов за проезд по газону и парковку на нем на 1,5-3 тысячи. Мойка машины в неположенном месте, например во дворе, и оставление на улице «автохлама» будет наказываться штрафом в размере 1-3 тысячи рублей.
Нововведения прописаны в проекте статьи 16.9 КоАП «Нарушения требований в области благоустройства территории».
Данная статья также запрещает ставить автомобиль на детских игровых и спортивных площадках, местах отдыха, цветниках и других засаженных растениями территориях. Исключением станет спецтранспорт, используемый для работ по благоустройству, сообщает РИА Новости.
В этой же статье прописаны и штрафы за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов (1,5-3 тысячи рублей для граждан и 20-25 тысяч рублей – для юридических лиц).