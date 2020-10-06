06 октября 2020, 08:11
Московская прокуратура передала в суд дело в отношении сына депутата Госдумы
Прокуратура ЗАО Москвы направит в суд уголовное дело в отношении сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева Абдулгамида Гаджиева. Ранее он был арестован по обвинению в групповом избиении человека
Прокуратура ЗАО Москвы направит в суд уголовное дело в отношении сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева Абдулгамида Гаджиева. Ранее он был арестован по обвинению в групповом избиении человека.
Абдулгамид Гаджиев и еще несколько человек обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц, а также в нарушении правил дорожного движения, сообщает ТАСС.
По данным следствия, 23 июня 2020 года молодые люди на автомобиле «Тойота Камри» остановились на пешеходном переходе вблизи проезжей части проспекта Вернадского, нарушив правила дорожного движения. Один из них спровоцировал конфликт с пешеходом, который переходил дорогу. Затем пять человек вышли из автомобиля и избили пешехода.