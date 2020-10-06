Миллиардер Дмитрий Рыболовлев взял ипотеку на 42 млн долларов под пентхаус на Манхеттене
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев взял ипотеку на 42,5 млн долларов (3,4 млрд рублей) в банке JPMorgan под свой пентхаус в Нью-Йорке
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев взял ипотеку на 42,5 млн долларов (3,4 млрд рублей) в банке JPMorgan под свой пентхаус в Нью-Йорке.
Агентств Bloomberg сообщает, что с июня 2020 года квартира Дмитрия Рыболовлева имеет дополнительную «опцию», которая доступна только для богатых людей. Это сверхразмерная ипотека по ставке 2,9%. Ежемесячный платеж по этому кредиту составит 177 тысяч долларов (14 млн рублей).
Эксперты отмечают, что банки все чаще стали предоставлять своим самым ценным клиентам подобные кредиты, что позволяет получить доступ к «дешевым деньгам» и в дальнейшем инвестировать средства в фондовые рынки и криптовалюты.
Пентхаус Дмитрия Рыболовлева располагается по адресу 15 Central Park West. 35-этажная высотка является одним из самых престижных жилых комплексов Манхэттена.
Олигарх купил этот пентхаус 10 лет назад для своей дочери Екатерины. До этого квартира принадлежала американскому банкиру и бывшему исполнительному директору Citigroup Сэнди Вейлу.