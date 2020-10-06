В Бишкеке участники протестов освободили бывшего президента Киргизии из СИЗО
В Бишкеке участники протестной акции, которая началась после подведения итогов парламентских выборов, освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)
В Бишкеке участники протестной акции, которая началась после подведения итогов парламентских выборов, освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
РИА Новости сообщает, что Алмазбека Атамбаева вывели здания ГКНБ после переговоров с руководством ведомства. Протестующие сразу обступили бывшего президента и скандировали: «Атамбаев».
Также протестующие захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. Полиция пыталась помешать манифестантам, однако они смогли прорваться на огороженную территорию возле здания.
Здание Белого дома оказалось пустым. Очевидцы рассказали, что незадолго до штурма оттуда выехала колонна машин.
Протесты в Бишкеке начались 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов, победу на которых одержали проправительственные партии. 11 политических партий, которые не прошли в парламент, поддержали народный протест.