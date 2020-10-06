06 октября 2020, 07:36
Государство выделит «Ростеху» 21,4 млрд рублей на развитие сетей 5G
Правительство выделит госкорпорации «Ростех», которую возглавляет друг президента России Сергей Чемезов, 21,4 млрд рублей на разработку отечественного оборудования для сетей 5G
Правительство выделит госкорпорации «Ростех», которую возглавляет друг президента России Сергей Чемезов, 21,4 млрд рублей на разработку отечественного оборудования для сетей 5G.
Во время конференции «Телеком-2020» заместитель министра связи Олег Иванов сообщил, что государство рассматривает вопрос субсидирования разработки отечественного оборудования для сетей 5G в рамках трехстороннего соглашения между правительством, «Ростехом» и «Ростелекомом».
Общий объем инвестиций в развитие сетей 5G может составить 42,9 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростеха». Этих денег должно хватить корпорации на разработку оборудования и на продвижение его за границей.