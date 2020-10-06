Верховный суд признал законным увольнение «золотой судьи» Елены Хахалевой
Верховный суд России признал законным решение об увольнении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». С работы ее уволили за 128 прогулов. Ранее она также была лишена статуса судьи
Верховный суд России признал законным решение об увольнении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». С работы ее уволили за 128 прогулов. Ранее она также была лишена статуса судьи.
Елеен Хахалева на заседание Верховного суда не явилась, так как находится «на стационарном лечении».
Напомним, что «простая краснодарская судья» Елена Хахалева прославилась на всю страну после рассказа адвоката Сергея Жорина о шикарной свадьбе ее дочери и сотрудника Следственного комитета. На свадьбе присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, а расходы на торжество оценили в 2 млн долларов.
Хахалева столь высокую стоимость праздника отрицала. Она заявила, что расходы взял на себя ее бывший муж-бизнесмен, а известные артисты выступали на свадьбе бесплатно.