06 октября 2020, 03:13
В Иркутской области чиновники собирались закупить элитные ковры, но журналисты им помешали
Управделами губернатора области Игоря Кобзева намеревалось закупить пять ковров. Два светло-бежевых выполнены из хлопка, вискозы и полиэстера. Размер изделий должен составлять 2,5 на 3,5 метра
В Иркутской области чиновники планировали потратить 360 тысяч рублей из регионального бюджета на покупку элитных ковров.
Портал «Тайга.инфо» сообщает, что Управделами губернатора области Игоря Кобзева намеревалось закупить пять ковров. Два светло-бежевых выполнены из хлопка, вискозы и полиэстера. Размер изделий должен составлять 2,5 на 3,5 метра.
Помимо этого, администрация заказала бежевый ковер из новозеландской шерсти, вискозы и полипропилена экселана с основой из джута.
Когда о закупке ковров за 360 тысяч рублей узнали местные СМИ, на сайте госзакупок появилась информация об отмене тендера. Отказ от контракта произошел после того, как состоялась инаугурация Игоря Кобзева.