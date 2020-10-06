В Германии эко-активисты остановили поезд с урановыми хвостами, которые везут в Россию
В Германии эко-активисты остановили железнодорожный состав, который везет урановые хвосты из Гронау в порт, откуда груз отправят по морю в Ленинградскую область. Далее радиоактивные отходы обогащения урана повезут в Североуральск Свердловской области
В Германии эко-активисты остановили железнодорожный состав, который везет урановые хвосты из Гронау в порт, откуда груз отправят по морю в Ленинградскую область. Далее радиоактивные отходы обогащения урана повезут в Североуральск Свердловской области.
Активисты повисли над тоннелем железной дороги в районе города Мюнстер с плакатами против транспортировки ядерных отходов в Россию. Эксперт «Гринпис» Рашид Алимов сообщил «МБХ медиа», что активисты остановили состав с последней по контракту партией «урановых хвостов» в 600 тонн.
Эксперт также выразил опасение, что после выборов в Германии с «Росатомом» будут заключены новые контракты на отправку в РФ опасных отходов ядерной промышленности.
Активисты также рассказали, что замерили, как меняется радиационный фон во время прохождения поезда с урановыми хвостами без остановок мимо пассажирских платформ, и установили, что уровень излучения вырастает в 50 раз. Отметим, что в «Росатоме» неоднократно уверяли экологов, что транспортируемые из Германии отходы обогащения урана являются безопасным и полезным сырьем.