06 октября 2020, 02:13
В Бишкеке силовики жестко разогнали стихийный митинг после парламентских выборов
В Бишкеке после оглашения результатов выборов в парламент Киргизии начался стихийный митинг. Сторонники политических партий, которые не преодолели 7% барьер, вышли в центр города с требованием отменить итоги голосования и провести повторные выборы
В Бишкеке после оглашения результатов выборов в парламент Киргизии начался стихийный митинг. Сторонники политических партий, которые не преодолели 7% барьер, вышли в центр города с требованием отменить итоги голосования и провести повторные выборы.
Когда митингующие подошли к Белому дому, правоохранительные органы приступили к разгону акции протеста. Силовики применили против манифестантов светошумовые гранаты и водометы. Портал 24.kg сообщил с места событий, что в центре Бишкека были слышны выстрелы. Также сообщается о массовых задержаниях и стычкам между протестующими и силовиками.
По данным местных СМИ, в больницы с травмами поступили десятки участников протеста. Среди пострадавших есть и сотрудники полиции.