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06 октября 2020, 01:40

Бизнесмен из списка Forbes попросил Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт

Один из основателей бизнес-школы «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Бизнесмен из списка Forbes попросил Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт

Один из основателей бизнес-школы «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Этот конфликт предприниматель назвал бомбой замедленного действия, которая представляет опасность для России.

Рубен Варданян заявил, что именно отношение Владимира Путина к карабахскому конфликту определяет будущее. «Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики, не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного серьезнее. Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана», - отметил бизнесмен.

Бизнесмен также обратился к военно-политической элите России и интеллигенции. Первую он попросил поддержать Нагорный Карабах, а вторую — не уничтожать «последних союзников» России.

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Я не военный. И даже в армии никогда не служил. Вопросы войны и мира меня интересуют, как часть исторического процесса. Поэтому я с интересом что-то читаю и смотрю на темы, в том числе, и военной истории. Поэтому я краем глаза, насколько получается, слежу за ходом Карабахской войны.
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