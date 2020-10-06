Бизнесмен из списка Forbes попросил Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт
Один из основателей бизнес-школы «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе
Один из основателей бизнес-школы «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Этот конфликт предприниматель назвал бомбой замедленного действия, которая представляет опасность для России.
Рубен Варданян заявил, что именно отношение Владимира Путина к карабахскому конфликту определяет будущее. «Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики, не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного серьезнее. Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана», - отметил бизнесмен.
Бизнесмен также обратился к военно-политической элите России и интеллигенции. Первую он попросил поддержать Нагорный Карабах, а вторую — не уничтожать «последних союзников» России.