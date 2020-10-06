Экологи из «Гринпис» обнаружили новые пятна в 20 км от Халактырского пляжа на Камчатке
Экологи сообщили, что специалисты зафиксировали загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения. Причем одно из этих пятен сейчас движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника
Эксперты экологической организации «Гринпис» обнаружили новые пятна неизвестного происхождения в бухтах в 20−50 км к югу от Халактырского пляжа.
Экологи сообщили, что специалисты зафиксировали загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения. Причем одно из этих пятен сейчас движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».
Пятна зафиксированы в нескольких бухтах в 20−50 км к югу от Петропавловска-Камчатского: Вилючинской, Спасения и Безымянной. В одной из локаций наблюдения экологи обнаружили мертвых животных.
Напомним, что в минувшие выходные стало известно загрязнении воды в Авачинском заливе, а на побережье были найдены тысяч мертвых морских обитателей.
Камчатские власти предположили, что нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива, либо в загрязнении виноваты полигоны с токсичными отходами.
В Минприроды РФ между тем заявили, что пока не поняли причин загрязнения воды в Авачинском заливе. В ведомстве также отказались считать происшествие в Тихом океане в районе Камчатки катастрофой, так как «человеческих жертв нет».