06 октября 2020, 00:34
Российские авиакомпании получили допуски к полетам в 169 стран мира
Российские авиакомпании во время пандемии коронавируса получили допуски на осуществление регулярных рейсов за границу по 169 международным направлениям. Помимо этого Росавиация выдала перевозчикам 20 допусков на чартерные рейсы
Российские авиакомпании во время пандемии коронавируса получили допуски на осуществление регулярных рейсов за границу по 169 международным направлениям. Помимо этого Росавиация выдала перевозчикам 20 допусков на чартерные рейсы.
Разрешения на полеты выданы как в страны, с которыми авиасообщение было восстановлено, так и в страны, с которыми полеты пока не возобновлялись в связи с пандемией коронавируса.
В Росавиации подчеркнули, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допусками перевозчики смогут воспользоваться после возобновления международного авиасообщения.