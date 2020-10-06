«Норникель» оценил ущерб природе от аварии на ТЭЦ в семь раз ниже, чем Росприроднадзор
Компания «Норильский никель» Владимира Потанина оценила ущерб от крупного разлива топлива в Норильске в конце мая текущего года в семь раз ниже, чем Росприроднадзор
Компания «Норильский никель» Владимира Потанина оценила ущерб от крупного разлива топлива в Норильске в конце мая текущего года в семь раз ниже, чем Росприроднадзор.
Согласно расчету размера вреда водным объектам и почве из-за аварии, который «Норникель» предоставил в Арбитражный суд Красноярского края, ущерб водным объектам составил 21,3 млрд рублей (против 147 млрд рублей по версии Росприроднадзора), а почве - в 32 млн рублей против 738,6 млн рублей.
«Норникель» также просит вычесть из оценки ущерба сумму затрат компании, понесенных при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. В компании Потанина заявили, что потратили на ликвидацию последствий аварии 12 млрд рублей.
Таким образом, компания готова выплатить в качестве компенсации лишь 9,4 млрд рублей, если не увеличатся ее затраты на восстановление воды и почвы, сообщает РБК.
Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей «НТЭК» (входит в «Норникель»), произошла 29 мая 2020 года. В почву и водоемы попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения оценивается в 180 тыс. квадратных метров.