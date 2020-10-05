05 октября 2020, 18:24
Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку. На его место назначен сенатор от Ставрополья
Президент Владимир Путин назначил врио главы Дагестана сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова. Владимир Васильев стал советником главы государства
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о досрочной отставке главы республики Дагестан Владимира Васильева.
Тем же указом президент назначил врио главы Дагестана сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова. Владимир Васильев стал советником главы государства.
Владимир Васильев был назначен главой Дагестана в конце 2017 года, а основной его задачей была борьба с коррупцией в республике. После его вступления в должность в республике была заведена целая серия уголовных дел против высокопоставленных региональных чиновников.