В Москве во время пандемии коронавируса за несоблюдение самоизоляции оштрафовали каждого десятого
В Москве за время пандемии коронавируса было выписано более 752 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции
В Москве за время пандемии коронавируса было выписано более 752 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции. Фактически штраф за отказ изолироваться получил каждый десятый москвич (на обязательной изоляции были около 8 млн человек).
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале сообщили, что разные компании привлекали к ответственности больше 27 тысяч раз, а к 150 предприятиям было применено максимальное наказание в виде временной приостановки рабочих процессов.
В оперштабе сообщили, что «штраф - это не только способ наказания нарушителей, но и инструмент справедливости, который защищает жизни и здоровье честных и добросовестных людей».