В Великих Луках во время торжественной линейки в школе 13 детей потеряли сознание
В Великих Луках Псковской области во время торжественной линейки в школе №7 13 школьников разного возраста потеряли сознание. Детей госпитализировали в городскую больницу
В Великих Луках Псковской области во время торжественной линейки в школе №7 13 школьников разного возраста потеряли сознание. Детей госпитализировали в городскую больницу.
В администрации Псковской области сообщили, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.
«Все необходимые меры оперативно предприняты… Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» - написал в Instagram губернатор области Михаил Ведерников.
Директор школы заявила Псковской ленте новостей, что пока заключения врачей нет. «Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», - отметила директор. Температура воздуза в Великих Луках составляет +18 градусов.
Торжественная линейка в школе № 7 в Великих Луках была посвящена присвоению учебному заведению имени выпускника Антона Злобина, погибшего в 1995 году при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе.