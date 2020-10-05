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05 октября 2020, 15:35

Сотрудники Владивостокского морпорта забросали касками президента группы FESCO

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), которые протестуют против отставки директора компании Заирбека Юсупова, закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева

Сотрудники Владивостокского морпорта забросали касками президента группы FESCO
Фото: ghall.com.ua

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), которые протестуют против отставки директора компании Заирбека Юсупова, закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева.

Приморское издание Vl.ru сообщает, что Аркадий Коростелев приехал в порт вместе с новым директором порта Романом Кухаруком. Когда глава FESCO шел к микрофону, то участники митинга стали бросать в него каски и требовали его ухода. Коростелев попытался уйти, а когда проходил через толпу, то работники хватали его за одежду и толкали. Один из протестующих ударил бизнесмена ногой в спину.

Работники ВМТП объяснили такую реакцию тем, что, проходя между рядами докеров, Коростелев якобы произнес слово «быдло».

В пресс-службе FESCO заявили, что Коростелев и Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюза, в потасовку не вступали, а «агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима».

Митинг против увольнения директора Заирбека Юсупова начались в порту еще 1 октября. Сотрудники заявили, что бывший директор эффективно управлял портом, а также обеспечил работникам высокую зарплату и хороший соцпакет. Увольнение Юсупова они объяснили его конфликтом с FESCO из-за крупного кредита, обязанности по погашению которого были возложены на ВМТП.

Напомним, ранее арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов обвинил бывшее руководство FESCO в попытке рейдерского захвата компании. По словам бизнесмена, директор Лейла Мамед-заде, которая была лишена полномочий, пытается продать его компанию третьим лицам. Для этого она с помощью других членов совета директоров уволила прежнего президента FESCO и назначила вместо него Аркадия Коростелева.

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