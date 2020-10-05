Воронежская организация инвалидов подала в суд на компанию, управляющую «дворцом Путина»
Организация инвалидов «Импульс» направила иск в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «Комплекс». Это организация управляет резиденцией в Геленджике
Воронежская организация инвалидов «Импульс» направила иск в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «Комплекс». Это организация управляет резиденцией в Геленджике, которую российские СМИ называют «дворцом Путина».
ООО «Импульс» требует аннулировать результаты прошлогодних торгов, в результате которых «Комплекс» получил в аренду участок береговой полосы длиной в 500 метров на мысе Идокопас, отделяющей от моря «дворец Путина».
ООО «Комплекс» получил право в течение 4,5 лет управлять прибрежной территорией рядом с поместьем площадью 1,2 га. За пользование участком фирма будет платить в бюджет Геленджика по 5,2 млн рублей каждый год.
Воронежская организация инвалидов не претендует на управление доставшейся «Комплексу» прибрежной полосой, а претензии связаны с тем, что арендатор перекрыл свободный проход людей к морю, что запрещено Водным кодексом России. В «Импульсе» также считают, что мэрия Геленджика не мела права сдавать в аренду прибрежную полосу, сообщают «Открытые медиа».