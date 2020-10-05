В ЕСПЧ поступили 32 жалобы на арест личных банковских счетов в рамках «дела ФБК»
Адвокаты правозащитной группы «Агора» направили в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобы на аресты банковских счетов активистов штабов Алексея Навального
Адвокаты правозащитной группы «Агора» направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге жалобы на аресты банковских счетов активистов штабов Алексея Навального в рамках уголовного дела об «отмывании» в Фонде борьбы с коррупцией.
Глава правозащитной группа «Агора» Павел Чиков сообщил, что 32 заявителя жалуются на нарушение права на защиту собственности, права на эффективные средства правовой защиты, права на свободу собраний, а также на нарушение пределов использования ограничений прав.
В жалобах указано, что заявители не были ни подозреваемыми, ни обвиняемыми по уголовному делу, а значит, блокировка их счетов была незаконной.
Общее число заявителей в ЕСПЧ по поводу нарушения их прав в рамках «дела ФБК» может достичь 90 человек. Всего же по делу было заблокировано 192 банковских счета сторонников Алексея Навального.