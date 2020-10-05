В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом
В Москве в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» открылись дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Эти госпитали до настоящего времени считались резервными
В Москве в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» открылись дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Эти госпитали до настоящего времени считались резервными.
«Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября», - сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
Также сообщается, что в столице был утвержден единый стандарт лечения зараженных в стационарах, который подразумевает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при «цитокиновом шторме», а также применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.