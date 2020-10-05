Глава Камчатки назвал возможным источником загрязнения Авачинского залива полигоны с ядовитыми отходами
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал возможной причиной загрязнения прибрежных вод в районе Авачинского два полигона с ядовитыми отходами. Сейчас эти полигоны обследуют специалисты
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал возможной причиной загрязнения прибрежных вод в районе Авачинского два полигона с ядовитыми отходами. Сейчас эти полигоны обследуют специалисты.
Владимир Солодов заявил, что в версиях загрязнения упоминаются Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон. Одновременно с этим губернатор добавил, что эти полигоны регулярно обследуют специалисты Роспотребнадзора и камчатского Минприроды, сообщает ТАСС.
Тем не менее, было принято решение о проведении дополнительной проверки, чтобы «удостовериться реально в обстановке там», отметил г-н Солодов.
Отметим, что ранее глава Камчатки объяснял загрязнение Авачинского залива и появление на берегу тысяч мертвых морских обитателей техногенным загрязнением, разливом токсичных веществ и природными факторами. В частности, по словам губернатора, причиной инцидента могли стать водоросли, которые вынесло на береговую линию во время шторма.