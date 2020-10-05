Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С
Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2020 год присудили Харви Альтеру (Harvey J. Alter), Майклу Хоутону (Michael Houghton) и Чарльзу Райсу (Charles M. Rice) за открытие вируса гепатита С
Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2020 год присудили Харви Альтеру (Harvey J. Alter), Майклу Хоутону (Michael Houghton) и Чарльзу Райсу (Charles M. Rice) за открытие вируса гепатита С.
Так, Харви Альтер исследовал причину развития гепатита С, связанного с переливанием крови и не вызываемого на тот момент известными вирусами гепатита А и В. Ученый и его коллеги показали, что неизвестный патоген мог передаваться шимпанзе и также имел свойства вируса.
В свою очередь Майкл Хоутон впервые выделили генетическую последовательность вируса, который обнаружился у пациентов с хроническим гепатитом, а Чарльз Райс создал вирусную РНК, аналогичную той, что была у выделенного вируса, и доказал, что при заражении она способна вызывать патологические изменения в печени обезьян.
Официальная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится в Стокгольме 10 декабря 2020 года. В связи с пандемией коронавируса мероприятие состоится в онлайн-формате.