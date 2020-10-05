В Минпросвещения сообщили о переводе московских школ на дистанционное обучение
Замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил о переводе московских школ на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в столице
Замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил о переводе московских школ на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в столице.
Чиновник сообщил «Интерфаксу», что вместе с Москвой на удаленный режим обучения также перейдут школы на Сахалине и в Ульяновской области. Конкретные даты перехода на дистанционное обучение будут устанавливать главы регионов.
Напомним, что власти Москвы с 5 по 18 октября объявили в городских школах каникулы. В мэрии рассчитывают, что данная мера снизит темпы распространения COVID-19. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в Москве тоже прекратят работу на две недели, однако продолжат работу детсады.