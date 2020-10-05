05 октября 2020, 12:48
Российские власти опровергли информацию о закрытии границ из-за роста заболеваемости
Российские власти опровергли появившуюся в СМИ информацию о планах по закрытию границ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделали в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19
Фото: kleo.ru
Российские власти опровергли появившуюся в СМИ информацию о планах по закрытию границ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделали в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Напомним, ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил, что власти могут снова закрыть границы и ограничить авиационное сообщение с другими странами в связи с растущим числом заболевших коронавирусом.
Напомним, что по данным на утро 5 октября в России было зарегистрировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Быстрее всего общее число заразившихся растет в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.