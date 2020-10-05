05 октября 2020, 11:59
В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе убиты десятки наемников из Сирии
Всего на войну в Нагорный Карабах отправились не менее 430 наемных бойцов, которых поддерживает Турция. Это уже третья партия бойцов из Сирии с начала активной фазы конфликта, утверждает источник издания
В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 93 наемника из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Агентство сообщает, что всего на войну в Нагорный Карабах отправились не менее 430 наемных бойцов, которых поддерживает Турция. Это уже третья партия бойцов из Сирии с начала активной фазы конфликта, утверждает источник издания.
Отметим, что ранее об участии боевиков из Сирии в карабахском конфликте сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В свою очередь «Новая газета» сообщила, что регистрацией наемников занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. Он якобы является рекрутером бригады «Хамзат», которая воюет в составе Свободной сирийской армии.