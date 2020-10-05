Банкира Алексея Ананьева заподозрили в даче взяток руководству Пенсионного фонда за госконтракты
Следственный комитет возбудил против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева уголовное дело по факту дачи и получения взяток. По версии следствия, банкир давал взятки сотрудникам Пенсионного фонда России
Следственный комитет возбудил против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева уголовное дело по факту дачи и получения взяток. По версии следствия, банкир давал взятки сотрудникам Пенсионного фонда России.
По данному делу помимо Алексея Ананьева проходят сотрудники Пенсионного фонда и крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв».
Согласно материалам следствия, в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис» и предложили за вознаграждение предоставлять служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис», выигрывать тендеры. Бизнесмены согласились на передачу взяток должностным лицам из Пенсионного фонда.
Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Сергея Гордеева, а затем Алексея Ананьева заплатили чиновникам ПФР в виде взяток 210 млн рублей, сообщает РБК.
Руководящие сотрудники ПФР в свою очередь привлекли «к исполнению принятых на себя преступных обязательств» начальника департамента информационных технологий ПФР Дмитрия Кузнецова, начальника департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгения Никитина, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубена Энфиаджяна, начальника департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева, а также сотрудников департамента госуслуг ПФР и госучреждения Межрегиональный информационный центр ПФР (включая его руководителя Константина Янкина).
Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который вовлек в коррупционную схему своих сотрудников.
В материалах следствия также указано, что в сентябре 2016 года бенефициар и руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев купил группу компаний «РедСис», поскольку знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Сергею Гордееву и «проявлял интерес к приобретению этих активов». После сделки г-н Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу.
По данным следствия, Ананьев посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова, который в 2017 году стал заместителем председателя правления ПФР, получив контроль над департаментами, которые фигурируют в уголовном деле.
Алексей Иванов был задержан Следственным комитетом еще в июле 2019 года. Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв».