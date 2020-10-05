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Общество
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05 октября 2020, 11:38

В России зарегистрировали почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 10 888 человек. Всего с начала пандемии заразились 1 225 889 человек, из которых полностью излечились на сегодняшний день 982 324 человека

В России зарегистрировали почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 10 888 человек. Всего с начала пандемии заразились 1 225 889 человек, из которых полностью излечились на сегодняшний день 982 324 человека.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за прошедшие сутки в России скончались 117 человек. Общее число умерших составило 21 475 человек.

В Москве за сутки выявили 3 537 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 339, в Петербурге – 407, в Нижегородской области – 198, в Свердловской области – 175, в ХМАО – 159, в Ростовской области – 244, в Красноярском крае – 120, в Воронежской области – 182, в Ставропольском крае – 149, в Ульяновской области – 145, в Саратовской области – 135, в ЯНАО – 145, в Волгоградской области – 132, в Архангельской области – 179.

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