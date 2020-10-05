05 октября 2020, 10:59
В Совете Федерации не исключили приостановки авиасообщения в связи с ростом заболеваемости
Член Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что российские власти снова полностью закроют границы и ограничат авиасообщение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Член Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что российские власти снова полностью закроют границы и ограничат авиасообщение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - заявил г-н сказал Рязанский, слова которого приводит РИА Новости.
Одновременно с этим сенатор исключил возможность введения режима всеобщей самоизоляции, как это было весной текущего года.
Напомним, что Россия стала возобновлять международное авиасообщение в начале августа. На сегодняшний день россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Великобританию, Швейцарию, Египет, Белоруссию.