Власти Москвы обсуждают вопрос о возвращении пропускного режима из-за коронавируса
Власти Москвы обсуждают возможность возвращения режима электронных пропусков в связи с ростом числа новых заражений коронавирусом в столице
Власти Москвы обсуждают возможность возвращения режима электронных пропусков в связи с ростом числа новых заражений коронавирусом в столице.
«Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии сообщает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации «стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель».
Еще один источник издания сообщил, что мэрия Москвы поручила подключить софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро. При чем об ограничении передвижения пенсионеров и детей власти могут объявить в ближайшие два дня.
«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», - сообщил источник.
Напомним, что ранее столичные власти объявили двухнедельные каникулы в школах и рекомендовали пожилым гражданам не выходить из дома без крайней необходимости. При этом мэр Сергей Собянин заявил, что пока возвращать другие карантинные ограничения не планируется.