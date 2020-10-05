05 октября 2020, 10:39
В Хабаровском крае задержали сына экс-губернатора Сергея Фургала
Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который с июля находится под арестом по делу об убийствах и покушении
Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который с июля находится под арестом по делу об убийствах и покушении.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Антона Фургала задержали в связи с призывами к жителям края участвовать в митингах в поддержку его отца. Молодого человека обвиняют в нарушении порядка проведения митингов. По этой статье сыну экс-губернатора грозит штраф в размере 20-30 тысяч рублей или административный арест.
Напомним, что в Хабаровском крае с 10 июля ежедневно проходят акции в поддержку Сергея Фургала. Люди требуют от Кремля вернуть им обратно избранного народом губернатора.