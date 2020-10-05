05 октября 2020, 08:07
Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о заражении коронавирусом
«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», - написал мэр в своем Instagram
Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусной инфекцией. Пока болезнь чиновника протекает бессимптомно.
«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», - написал мэр в своем Instagram.
Олег Имамеев также призвал граждан беречь свое здоровье и выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболеваемости.